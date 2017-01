Nog geen spoor van ontsnapte gevangene

ANP Nog geen spoor van ontsnapte gevangene

ROTTERDAM - De politie heeft nog steeds geen idee waar de ontsnapte gevangene heen is gevlucht. De vuurwapengevaarlijke Elias Adahchour (24) ging er woensdag vandoor vanuit het Sint Franciscus Gasthuis in het noorden van Rotterdam, waar hij voor behandeling naartoe was gebracht.

Door ANP - 19-1-2017, 7:28 (Update 19-1-2017, 7:28)

De man is rond 16.00 uur voor het laatst gezien bij de A20, die hij zou zijn overgestoken. ,,Vanaf daar houdt het spoor op. We hebben wel opvallend veel reacties binnen gekregen'', zei een woordvoerder van politie donderdagochtend tegen de NOS. ,,Maar we zijn helaas nog steeds op zoek. We roepen daarom ook massaal de hulp van het publiek in.''

De voortvluchtige wordt verdacht van twee schietpartijen, op 4 en 9 december. Daarbij vielen meerdere gewonden. De politie heeft een foto van de man verspreid.