'Geheim' advies Belastingdienst naar Kamer

DEN HAAG - Op aandringen van de Tweede Kamer wordt een intern advies over de gang van zaken bij de Belastingdienst openbaar. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) ging donderdag in op de wens van oppositiepartijen en regeringspartij PvdA. Het CDA had het eerder over een ,,geheim'' onderzoek bij de fiscus, waar een reorganisatie fors uit de hand is gelopen.

Door ANP - 19-1-2017, 13:30 (Update 19-1-2017, 13:30)

Volgens Wiebes gaat het om een advies dat was gevraagd door de destijds hoogste baas van de Belastingdienst, Hans Leijtens. Die stapte vrijdag op, ruim een jaar na zijn aanstelling. De adviesaanvraag kwam pas dinsdag officieel naar buiten. Het advies wordt gegeven door ex-topambtenaar Arthur Docters van Leeuwen.

Oppositiepartijen klaagden dat zij niet zijn geïnformeerd over de adviesaanvraag. Kamerlid Farshad Bashir van de grootste oppositiepartij SP had het zelfs over een ambtelijk onderzoek naar het functioneren van Wiebes, dat zou zijn stilgehouden.