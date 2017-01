WOZ-waarde alleen na bevingsschade omlaag

ANP WOZ-waarde alleen na bevingsschade omlaag

LEEUWARDEN - Bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een woning moet rekening gehouden worden met schade door aardbevingen. Dat moet ook gebeuren als de schade na de oorspronkelijke peildatum ontstaat. Voor huizen die niet beschadigd raken bij een beving na de peildatum hoeft dat niet, blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden van donderdag.

Door ANP - 19-1-2017, 15:18 (Update 19-1-2017, 15:18)

Drie woningeigenaren uit het bevingsgebied in Groningen hadden bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking 2013 voor hun huis. De peildatum daarvoor was 1 januari 2012, terwijl in augustus van dat jaar een beving plaatshad met een kracht van 3,6. Twee woningen raakten daarbij beschadigd.

De waardevermindering van de beschadigde huizen wordt door het hof geschat op 10.000 euro, een imagoschade van 5 procent, en een rompslompschade van 2500 euro. Het maakt voor de WOZ-waarde niet uit of de schade aan de eigenaar is vergoed of nog zal worden vergoed, voegde het hof daar aan toe.

Van twee eigenaren was de woning beschadigd, van de derde klager niet. Voor zijn woning wordt door het hof geen waardevermindering toegekend en hij kan geen aanspraak maken op imagoschade. De uitspraak geldt vooralsnog alleen voor de drie eigenaren die bezwaar hadden aangetekend tegen de WOZ-beschikking voor hun woning, aldus een woordvoerster van het gerechtshof .