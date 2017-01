Duitse politie houdt No Surrender in het oog

HAREN - De Duitse politie houdt het nieuwe clubhuis van motorclub No Surrender naar eigen zeggen goed in de gaten. Een woordvoerder zei donderdag dat de politie ,,een waakzaam oog'' houdt op het honk van de Nederlandse motorclub in het Duitse plaatsje Haren, vlak over de grens bij Emmen.

No Surrender heeft Emmen noodgedwongen verlaten, omdat de gemeente het clubhuis heeft gesloten vanwege ,,structureel en veelvuldig gebruik van en handel in harddrugs''. Daarnaast zijn er volgens de autoriteiten ,,aanwijzingen voor ernstige geweldsmisdrijven''. De gemeente Emmen wil het pand op korte termijn slopen, omdat het ook illegaal gebouwd is op gemeentegrond.

Nog geen week na de sluiting plaatste No Surrender-voorman Henk Kuipers een filmpje op Facebook waarin hij een rondje maakte door het nieuwe honk.