ANP 'Judas' bestverkochte boek van 2016

AMSTERDAM - 'Judas' van Astrid Holleeder, een zus van topcrimineel Willem Holleeder, is met 382.974 exemplaren het bestverkochte boek van 2016. De Hollandse familiekroniek prijkt bovenaan de jaarlijkse Top 100 van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Het gaat om zowel papieren als elektronische boeken.

Door ANP - 19-1-2017, 18:10 (Update 19-1-2017, 18:10)

Op de tweede plaats staat 'Harry Potter en het vervloekte kind' (deel 1 en 2) van J.K. Rowling, waarvan 147.179 exemplaren werden aangeschaft. 'Huidpijn' van Saska Noort werd derde met 142.742 verkochte boeken.

'Judas' kwam pas op 5 november uit en er ontstond meteen een run op. In haar boek schrijft Astrid over de periode die volgde op Holleeders vrijlating in 2012, maar ook over het verleden. Volgens zijn zus heeft Willem Holleeder zijn eigen familie dertig jaar lang geterroriseerd, afgeperst en bedreigd. Willem bestrijdt de inhoud.

Stijgende omzet

In 2016 werd in totaal voor 521,2 miljoen euro aan boeken ingeslagen, waardoor de omzet met ongeveer 26 miljoen steeg ten opzichte van 2015. Er werden vorig jaar werden 40,7 miljoen boeken verkocht, een stijging van 4,8 procent sinds het jaar ervoor. Sinds de crisis vertoont de boekenverkoop nu al twee jaar een stevig stijgende lijn.

In Nederland werd het afgelopen jaar gemiddeld 6,6 boek - gekocht of geleend - per persoon gelezen. In 2016 zijn er in totaal 70 miljoen papieren boeken en 2.865.000 e-boeken uitgeleend door bibliotheken.