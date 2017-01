Vrij na dreigen belletjestrekker

PURMEREND - De 52-jarige man uit Purmerend die een belletjetrekkende twaalfjarige jongen uit de buurt aanreed en bedreigde, komt morgen op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland besloten.

De verdachte mag zijn proces in vrijheid afwachten onder een paar voorwaarden. Zo moet hij meewerken met de reclassering en aan een psychologisch onderzoek, laat de rechtbank weten.

Ivano Baptista hield aan de aanrijding een gebroken been over en loopt nog op krukken. Moeder Angira Chandra over haar zoon: „Het zal wel heftig voor...