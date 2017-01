Waterzuivering ontregeld door drugsafval

BAARLE - De rioolwaterzuivering in Baarle-Nassau is de hele week ontregeld geweest omdat de toevoer was vervuild door drugsafval. Het spoor leidde donderdag naar een groot amfetaminelaboratorium in Baarle waar chemicaliën hoogstwaarschijnlijk direct op het riool zijn geloosd, meldde de politie vrijdag.

Door ANP - 20-1-2017, 9:54 (Update 20-1-2017, 9:54)

Het drugslab was gevestigd in een schuur die tot de nok vol stond met drugsgrondstoffen. De 42-jarige eigenaar van de schuur is donderdag aangehouden en zit nog vast. Hij zegt dat hij de loods verhuurde.

De vervuiling bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie werd maandag ontdekt. Door het zuur in het water werden bacteriën gedood en functioneerde de zuivering niet. De installatie werd stilgelegd en het rioolwater werd sindsdien met tankwagens afgevoerd naar de zuivering in Rijen. De riolering functioneerde daarom wel normaal waardoor inwoners van Baarle-Nassau en Ulicoten gewoon hun douche en toilet konden gebruiken.

Vreemde lucht

Onderzoek naar de herkomst van de vervuiling leidde donderdag naar het drugslaboratorium aan het Gorpeind in het buitengebied Baarle. De politie onthulde vrijdag dat er al in december signalen waren over de aanwezigheid van drugsproductie op die plek. Zij kreeg een anonieme tip en omwonenden klaagden over een vreemde lucht.

Het Waterschap Brabantse Delta kon vrijdag nog niks zeggen over de schadepost maar gaf als indicatie een identieke situatie in april. Destijds lag de zuiveringsinstallatie in Baarle-Nassau ook een paar dagen stil omdat er sporen van amfetamine in het water werden gevonden. Het waterschap kwam toen uit op 80.000 euro extra kosten.

Verband

In april werd de veroorzaker niet gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met het lab dat donderdag werd opgerold. Het waterschap zal deze keer proberen om de schade te verhalen op de veroorzaker, kondigde een woordvoerster aan.