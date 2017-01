Vals alarm over schaatsen bij wak

ANP Vals alarm over schaatsen bij wak

LEEUWARDEN - Een vrouw die door het ijs was gezakt en haar schaatsen vervolgens had achtergelaten, heeft daarmee onbedoeld voor paniek gezorgd. Iemand vond de schaatsen en haar tas in de buurt van een wak in de Friese Ryptsjerksterpolder en belde de hulpdiensten, die direct een uitgebreide zoektocht begonnen uit vrees dat iemand onder het ijs terecht was gekomen. Brandweerduikers zochten het water af.

Door ANP - 20-1-2017, 12:14 (Update 20-1-2017, 12:49)

Toen de vrouw hoorde over de zoekactie, belde ze de meldkamer om uit te leggen dat ze haar schaatsen snel had uitgetrokken nadat ze een nat pak had gehaald. Ze was direct in haar auto gestapt, naar huis gereden en onder de warme douche gesprongen, zonder te weten dat in het gebied ten oosten van Leeuwarden met man en macht naar haar werd gezocht.

De polder waar het misging is zeer populair onder schaatsers. ,,Mensen komen van heinde en verre hierheen'', vertelde een woordvoerder van de politie. Op ondergelopen weilanden in het gebied kan prima worden geschaatst, maar de sloten en vaarten die er ook liggen zijn gevaarlijk, legde hij uit. ,,De kans is heel groot dat je daar door het ijs zakt. Je brengt daarmee niet alleen jezelf in gevaar, maar ook anderen, zoals hulpverleners.''

Tussen Joure en Heerenveen moesten de hulpdiensten een dag eerder ook al uitrukken om mensen te helpen die door het ijs waren gezakt. Ook daar liep het goed af.