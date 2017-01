Politie pakt overvallers op A2

EVERDINGEN - De politie heeft vrijdag na een achtervolging op de A2 zes overvallers aangehouden. In Amsterdam hadden zij een vertegenwoordiger overvallen die op bezoek ging bij een juwelier. De vertegenwoordiger raakte daarbij gewond.

Door ANP - 20-1-2017, 13:07 (Update 20-1-2017, 13:33)

De verdachten waren na de overval op de vlucht geslagen en overgestapt in een andere auto. De politie wist dit voertuig op de A2 te traceren. Met behulp van de politiehelikopter zijn de overvallers opgepakt, ook een verdachte die zich had verstopt in de kofferbak.

De A2 van Utrecht richting Den Bosch was voor de actie afgezet. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.