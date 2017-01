Eis twaalf jaar na uitbuiten seksslavin Hoorn

HOORN - Tegen Mustafa El N. (39) uit Hoorn is bij de rechtbank in Alkmaar wegens uitbuiting en ernstig misbruik van een 37-jarige vrouw een gevangenisstraf van twaalf jaar geëist.

Door Ron Ranzijn - 21-1-2017, 7:00 (Update 21-1-2017, 7:00)

De man had het slachtoffer in december 2015 via een datingsite leren kennen. Hij nam stiekem seksfilmpjes van hen beiden op. Hij dreigde de beelden op internet te zetten of aan haar werkgever en ouders te sturen, en begon haar geld af te troggelen.

Hij drogeerde haar met grote hoeveelheden drugs en medicijnen...