ANP 'Meer vrouwen economisch zelfstandig’

DEN HAAG - Meer vrouwen zijn economisch zelfstandig geworden en hoewel mannen gemiddeld nog steeds meer verdienen dan vrouwen, worden de verschillen in salaris kleiner, schrijft minister Jet Bussemaker (Emancipatie) zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Door ANP - 21-1-2017, 8:38 (Update 21-1-2017, 8:38)

Vrouwen werken nog steeds vooral parttime, maar die deeltijdbaan wordt wel groter. 73 procent van de werkende vrouwen heeft een deeltijdbaan. Ging in 2007 nog 46 procent van de vrouwen minder werken na de geboorte van een kind, in 2015 was dat nog 36 procent. De helft van de mannen die net vader zijn geworden, levert een halve of hele dag in om voor de kleine te zorgen.

In het bedrijfsleven daalde het salarisverschil tussen mannen en vrouwen van 22 procent in 2008 tot 20 procent in 2014. Bij de overheid verdienen jonge vrouwen nu soms meer dan hun mannelijke collega’s, aldus Bussemaker, die vindt dat er nog genoeg te doen is. ,,Deze beweging naar meer gelijkheid stemt voorzichtig positief, maar de percentages zijn duidelijk, we zijn er nog niet.’’