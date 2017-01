IJs in middag steeds onbetrouwbaarder

HOOGLAND - Nu het weekend is en de zon schijnt, willen veel mensen graag het ijs op. Maar volgens de schaatsbond KNSB blijft de situatie op meren, sloten en kanalen gevaarlijk. Met name in de middag wordt het ijs als gevolg van oplopende temperaturen steeds onveiliger.

Door ANP - 21-1-2017, 13:02 (Update 21-1-2017, 13:02)

De schaatsbond, die zaterdag aan het begin van de middag nog geen meldingen had binnengekregen over grote incidenten, raadt mensen sowieso af het natuurijs op te gaan. ,,Ga schaatsen bij een ijsclub die een baan open heeft. Daarvoor kan je kijken op schaatsen.nl.''

Het huidige weer, met 's nachts vorst en 's middags dooi, is volgens de bond uiterst verraderlijk. De verwachting is dat het ook de komende dagen zo blijft. ,,Schaatsen op open water blijft daardoor onveilig'', zegt Ramon Kuipers, coördinator natuurijs bij de KNSB.

Op de banen van ijsclubs, vaak ondergelopen landjes, ligt een kleine laag water of het gaat om ondiepe plassen die zijn afgezet.