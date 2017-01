KNSB: geen ijsincidenten, wel waaghalzen

UTRECHT - Voor zover de schaatsbond KNSB heeft kunnen nagaan, zijn er zaterdag geen vervelende ongelukken geweest met schaatsers. Wel waren er hier en daar waaghalzen die het open water opgingen. Net als vrijdag zakten er op verschillende plekken mensen door het ijs.

Door ANP - 21-1-2017, 19:01 (Update 21-1-2017, 19:10)

,,Er is best veel geschaatst vandaag en op veel plekken in het hele land waren ijsbanen open. Maar ook hebben we mensen gezien die de plassen opgingen, en dat blijft gevaarlijk. Zeker als je in je eentje gaat'', zegt Ramon Kuipers, coördinator natuurijs bij de KNSB.

In de nacht van zaterdag op zondag gaat het ,,matig tot goed'' vriezen. ,,Maar net als vandaag zal het in de middag met het zonnetje weer warmer worden. Dus dan wordt het toch oppassen.''

Kuipers adviseert schaatsers zich goed te laten informeren door plaatselijke ijsclubs. IJsmeesters daar kennen de lokale situatie. Ook de site schaatsen.nl biedt informatie. Er zijn nog zeker een paar nachten strenge vorst nodig om veilig op buitenijs te kunnen schaatsen, stelt de KNSB.

De ijsbaan in Terheijden (Brabant) ging zaterdag kort na opening weer dicht, nadat een wethouder door het ijs was gezakt, meldde Omroep Brabant. Of de baan zondag weer opengaat, valt nog te bezien. Maar de wethouder blijft zondag maar thuis, zei hij.