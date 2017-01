Koude nacht, maar oppassen op het ijs

ANP Koude nacht, maar oppassen op het ijs

HOOGLAND - Het was in de nacht van zaterdag op zondag nog wat kouder dan de nachten ervoor. Maar toch houdt de schaatsbond KNSB vast aan de waarschuwing voor mensen die het ijs op willen: blijf weg van meren, sloten en kanalen, want de situatie blijft daar ook zondag gevaarlijk. Zeker in de middag als de temperaturen weer oplopen.

Door ANP - 22-1-2017, 10:15 (Update 22-1-2017, 10:15)

Zondgochtend was het bijzonder koud met in grote delen van het land min 6 tot min 8 graden, meldt Weeronline. In Noord-Brabant, de Achterhoek en Twente daalde de temperatuur op veel plaatsen beneden de min 8 graden. In Woensdrecht was het met min 9,1 graden het koudst. Aan de grond daalde de temperatuur in Eindhoven zelfs naar min 12,7 graden.

Volgens het weerbureau profiteren verschillende ijsbanen van die temperaturen. De KNSB ziet de mensen ook het liefst de schaatsen onderbinden op banen van een ijsclub.