RIVM: mogelijk smog door fijnstof

BILTHOVEN - De komende dagen is de luchtkwaliteit in Nederland onvoldoende. Vanaf deze zondag is er kans op smog door fijnstof, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Oorzaak is het ongunstige weer met betrekking tot fijnstof; het is nagenoeg windstil.

Door ANP - 22-1-2017, 11:40 (Update 22-1-2017, 11:40)

Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.