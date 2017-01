Gezinsdrama in Halfweg: vader verwondt dochter en pleegt zelfmoord

HALFWEG - Een 41-jarige man uit Halfweg heeft zondagmiddag zijn dochter ernstig verwond en daarna zichzelf om het leven gebracht. Dat gebeurde in een woning op de Beatrixstraat

Door Internetredactie - 22-1-2017, 14:13 (Update 22-1-2017, 15:02)

De dochter is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en haar moeder is bij haar. Omstanders zagen dat het kind bebloed naar buiten werd gebracht. Een politiewoordvoerder wilde nog niet zeggen hoe oud de dochter is, maar wel dat het om een minderjarig meisje gaat.

Er zijn meerdere ambulances en een traumateam aanwezig. De politie doet onderzoek.

Foto's: Michel van Bergen

Dit artikel is gepusht naar onze nieuwsapp. Heeft u de app nog niet? Download hem snel voor Android of IOS.