Vader verwondt dochter en pleegt zelfmoord

HALFWEG - Een 41-jarige man heeft zondag in een woning in het Noord-Hollandse Halfweg zijn dochter ernstig verwond en daarna zichzelf van het leven beroofd. Dat meldt de politie.

Door ANP - 22-1-2017, 14:40 (Update 22-1-2017, 14:42)

De dochter is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Haar moeder is bij haar. Hoe oud de dochter is, is nog niet bekendgemaakt.

Het incident vond plaats in een woning aan de Beatrixstraat. De politie meldde aanvankelijk bezig te zijn met een geweldsincident in een woning in Halfweg.