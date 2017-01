Boerderij Familie Bofkont in de as gelegd

AMSTELVEEN - In Amstelveen is de bekende boerderij Familie Bofkont/Het Beloofde Varkensland zondagavond in vlammen opgegaan. Het hoofdgebouw is helemaal uitgebrand, maar het bijgebouw en alle dieren zijn gered, meldt de brandweer.

22-1-2017

Op de boerderij worden varkens en koeien gehouden die zijn 'vrijgekocht' uit de bio-industrie. Ook kunnen particulieren en bedrijven er workshops volgen over dierenwelzijn.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.