OM presenteert bewijs tegenwerking Volkert

ANP OM presenteert bewijs tegenwerking Volkert

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie laat maandagochtend bewijzen zien en horen van de wijze waarop de moordenaar van Pim Fortuyn het resocialisatieproces na zijn vrijlating tegenwerkt. Dat kondigde het OM vorige week al aan tijdens een zitting waarin de rechtbank in Amsterdam werd verzocht Volkert van der G. opnieuw gevangen te nemen.

Door ANP - 23-1-2017, 3:33 (Update 23-1-2017, 3:33)

De rechtbank hield die zaak afgelopen dinsdag aan omdat Van der G. wegens een stroomstoring en een verstoorde treinenloop niet tijdig in Amsterdam zou hebben kunnen komen. Volgens de rechtbank is zijn aanwezigheid cruciaal bij de behandeling van het verzoek.

Van der G. kreeg voor de moord op Fortuyn achttien jaar gevangenisstraf opgelegd. In mei 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij. Daarmee is hij echter nog geen vrij man, stelt het OM. Zijn medewerking aan het reclasseringstoezicht zou ,,ontoereikend en niet-constructief'' zijn.

In de verplichte gesprekken bij de reclassering ziet het OM een patroon van tegenwerking. Zo zou hij standaardantwoorden geven en discussies uitlokken.

Van der G. frustreert daardoor de mogelijkheid in te schatten of hij in de toekomst opnieuw in de fout zou kunnen gaan, aldus het OM. De zitting begint maandag om 10.00 uur.