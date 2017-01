Van der G. wil zaak achter gesloten deuren

AMSTERDAM - Volkert van der G. wil dat de zaak maandag tegen hem achter gesloten deuren wordt behandeld. Dat zei zijn advocaat Willem Jebbink aan het begin van de zitting waarin de rechtbank in Amsterdam moet besluiten of Van der G. opnieuw gevangen moet worden genomen. Dat verzoek is gedaan omdat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating zou hebben geschonden.

23-1-2017

Jebbink doet het verzoek in verband met privacy. Het Openbaar (OM) Ministerie wil in de Amsterdamse rechtbank gesprekken laten horen van de wijze waarop volgens het OM de moordenaar van Pim Fortuyn het resocialisatieproces na zijn vrijlating tegenwerkt. ,,Dat zijn heel gedetailleerde gesprekken, die in vertrouwen zijn gevoerd."

Van der G. kreeg voor de moord op Fortuyn achttien jaar gevangenisstraf opgelegd. In mei 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij. Daarmee is hij echter nog geen vrij man, stelt het OM. Zijn medewerking aan het reclasseringstoezicht zou ,,ontoereikend en niet-constructief'' zijn.