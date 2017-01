Vier radicale Haarlemmermeerders

ANP

HOOFDDORP - Vier inwoners van Haarlemmermeer zijn in beeld geweest met betrekking tot radicalisering. Een van hen is vermoedelijk naar het buitenland vertrokken.

Dat meldt burgemeester Theo Weterings aan de gemeenteraad. Tot nu toe was niet meer bekend dat er in 2009 in heel Kennemerland 25 personen in de gaten werden gehouden.

Het aantal van vier noemt de burgemeester voor een grote gemeente als Haarlemmermeer ’niet verontrustend’.

In antwoord op vragen van de VVD zegt Weterings dat niet duidelijk is hoeveel inwoners van Haarlemmermeer...