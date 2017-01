OM eist elf jaar cel na doodslag Ypenburg

DEN HAAG - Tegen een 32-jarige Hagenaar is wegens doodslag maandag elf jaar cel geëist. Hij zou in februari vorig jaar een andere man hebben doodgeschoten in de Haagse wijk Ypenburg. Het 28-jarige slachtoffer, de ex-vriend van de vrouw van de verdachte, overleed meteen.

Het slachtoffer en diens ex hadden al lang ruzie met elkaar, onder andere over de opvoeding van het zoontje dat vrouw en slachtoffer samen hadden. Ook de verdachte raakte erin betrokken. Hij zou het zoontje hebben geslagen en dat was het slachtoffer ter ore gekomen.

Voor het huis van de ex-vriendin kregen slachtoffer en verdachte ruzie. De verdachte liep het huis in en pakte daar een vuurwapen, loste drie schoten waarvan er eentje dodelijk was. De verdachte bekende de politie dat hij had geschoten maar zou dat hebben gedaan na bedreigingen van het slachtoffer. De officier van justitie ging niet mee in die verdediging.

Moord achtte de officier niet bewezen, hoewel de verdachte het huis inliep om een wapen te pakken. Maar het is niet uit te sluiten dat de man toch in een opwelling heeft geschoten.