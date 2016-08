Rechter: vrouwen mogen moskee Mumbai in

ANP Rechter: vrouwen mogen moskee Mumbai in

MUMBAI - Vrouwen zijn welkom in de voor moslims belangrijke moskee Haji Ali Dargah in de Indiase metropool Mumbai. Het hooggerechtshof heeft dat besloten in een zaak die internationaal veel aandacht trok.

Door ANP - 26-8-2016, 22:14 (Update 26-8-2016, 22:14)

In de graftombe in de moskee ligt een heilige begraven. De stichting die het graf beheert besloot in 2012 vrouwen te weren. Hun aanwezigheid bij de heilige zou ,,een zonde zijn''. Over de hele wereld ontstonden protesten op social media onder de hashtags #RighttoPray en #LetWomenPray.

De stichting heeft beroep aangetekend.