ANP Nieuw kabinet Tunesië krijgt vertrouwen

TUNIS - Het Tunesische parlement heeft vrijdagavond (lokale tijd) zijn vertrouwen geschonken aan een nieuwe regering van nationale eenheid. 167 afgevaardigden stemden voor het kabinet van de nieuwe premier Youssef Chahed, 22 tegen. Het parlement stuurde de vorige premier, Habib Essid, weg omdat hij te weinig deed tegen de economische crisis.

Door ANP - 27-8-2016, 9:13 (Update 27-8-2016, 9:13)

Tunesië is na het begin van de Arabische opstanden het enige land in de regio waar de overgang naar democratie is geslaagd. Het land kampt echter met grote economische problemen en terrorisme. In het afgelopen jaar hadden meerdere aanslagen plaats, onder andere op toeristen.

De 41-jarige Chahed, die behoort tot de seculiere partij Nidaa Tounes, waarschuwde dat er volgend jaar drastisch moet worden bezuinigd als de economie niet op gang komt. De nieuwe premier is agrarisch econoom en hoogleraar. Chahed heeft bij de formatie-onderhandelingen gestreefd naar zo breed mogelijke steun om dringend noodzakelijke hervormingen door te voeren.