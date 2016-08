Politie Bangladesh doodt brein aanslag Dhaka

ANP Politie Bangladesh doodt brein aanslag Dhaka

DHAKA - Een antiterrorisme-eenheid van de Bengalese politie heeft zaterdag drie islamistische extremisten gedood, onder wie het vermoedelijke brein achter de aanval op een veel door buitenlanders bezocht eetcafé, vorige maand in Dhaka. De politie meldde eerder abusievelijk dat er vier extremisten waren omgekomen.

Door ANP - 27-8-2016, 12:30 (Update 27-8-2016, 12:30)

De politie deed na een tip een inval in een buitenwijk van de Bengalese hoofdstad waar de drie een huis hadden gehuurd. Ze werden gedood in een vuurgevecht dat uitbrak toen ze zich verzetten. Onder hen was Tamir Ahmad Chowdhury, een dertigjarige genaturaliseerde Canadees, die werd gezien als het brein achter de terroristische aanval op het eetcafé op 1 juli.

Bij die aanval werden 22 mensen gedood, onder wie negen Italianen, zeven Japanners, een Amerikaanse en een Indiase. De omvang van de aanval en het feit dat buitenlanders in het vizier waren genomen, schaadden het investeringsklimaat in Bangladesh dat de export van kleding als belangrijkste inkomstenbron heeft.

Terreurgroep Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid voor de aanval op. Volgens analisten werd Chowdhury in april door IS als commandant in Bangladesh aangesteld. De regering stelt dat de aanval het werk was van binnenlandse extremisten, de Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh.