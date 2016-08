OM vermoedt bouwfouten rampgebied Italië

ANP OM vermoedt bouwfouten rampgebied Italië

ASCOLI PICENO - Het Italiaanse Openbaar Ministerie onderzoekt of het instorten van meer dan honderd gebouwen bij de aardbeving van woensdag iemand is aan te rekenen. Het OM vermoedt dat de bouwvoorschriften niet zijn nageleefd en gaat na of er sprake is van dood door schuld.

Door ANP - 27-8-2016, 13:13 (Update 27-8-2016, 13:56)

,,De gebeurtenissen kunnen niet alleen aan het noodlot worden toegeschreven'', zei openbaar aanklager Giuseppe Saieva in de Italiaanse krant La Repubblica. ,,Als deze panden waren gebouwd zoals in Japan, dan waren ze niet ingestort. Als we nalatigheden constateren, zullen we de verantwoordelijken vervolgen.''

Tijdens Saieva's eerste bezoek aan het rampgebied rees al onmiddellijk de verdenking dat er ondeugdelijke bouwmaterialen zijn gebruikt. Wankele buitenmuren bleken nieuwe bouwlagen niet te hebben kunnen torsen. ,,Ik moet er wel van uitgaan dat er meer zand dan cement is gebruikt om geld te besparen.'' Ook over de kwaliteit van de renovatie van de klokkentoren van Accumoli, die door de aardbeving omviel en een gezin met twee kinderen levend begroef, heeft hij zijn twijfels.

Dodental

Ook Rome is niet bestand tegen een aardbeving, waarschuwden onderzoekers zaterdag in La Repubblica. Duizenden gebouwen in de Italiaanse hoofdstad zouden door een beving als die van woensdagochtend kunnen bezwijken.

De aardbeving kostte minstens 290 mensen het leven. Het dodental kan nog oplopen, want nog lang niet al het puin is geruimd. Het reddings- en bergingswerk verloopt moeizaam door de vele naschokken. Ook zaterdagochtend beefde de aarde in Midden-Italië weer.