Daraya weer in handen Syrische regering

ANP Daraya weer in handen Syrische regering

DAMASCUS - De Syrische regering maakt na een beleg van vier jaar weer de dienst uit in Daraya. De evacuatie van burgers en rebellen uit de voorstad van Damascus, die vrijdag begon, werd zaterdag voltooid, meldden activisten en Syrische staatsmedia.

Door ANP - 27-8-2016, 22:55 (Update 27-8-2016, 22:55)

De meeste geëvacueerde burgers zijn ondergebracht in het westen van de hoofdstad Damascus, aldus het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Zo'n achthonderd strijders die zich ophielden in Daraya zijn uitgeweken naar de provincie Idlib, naar een gebied dat in handen is van hun strijdmakkers.

Het Syrische leger belegerde Daraya al sinds 2012. In juni kwam er voor het eerst in vier jaar tijd een konvooi met hulpgoederen aan.