Trump wil trackingsysteem voor illegalen

ANP Trump wil trackingsysteem voor illegalen

DES MOINES - De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump wil een trackingsysteem gaan ontwerpen dat immigranten van wie het visum is verlopen moet opsporen. Zo kunnen deze effectief worden uitgezet. Dat zei hij zaterdag tijdens een partijbijeenkomst in Des Moines in de staat Iowa.

Door ANP - 28-8-2016, 4:18 (Update 28-8-2016, 4:18)

Volgens Trump is zijn 'entry-exit'-programma noodzakelijk. "Als we verlopen visa niet gaan controleren, hebben we in feite open grenzen", zei hij in Des Moines. De presidentskandidaat herhaalde ook zijn plannen voor het bouwen van een muur aan de grens en voor het weghouden van immigranten bij hulpinstanties.

Eerder in de afgelopen week had Trump zijn plannen om de immigratie te stoppen nog afgezwakt. In plaats van plannen om de elf miljoen illegalen die in de VS verblijven allemaal te deporteren had hij geopperd alleen criminelen het land uit te zetten.