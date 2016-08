Parijs wil optreden VN tegen Syrië om gifgas

WEIMAR - Frankrijk wil dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties door Syrische regeringstroepen gepleegde gifgasaanvallen aan de kaak stelt. Ook Rusland, een van de belangrijkste steunpilaren van de Syrische regering, kan zich onmogelijk tegen zo'n resolutie keren, vindt minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault.

28-8-2016

,,Ik zie geen denkbare reden, of enig argument dat kan worden ingebracht, om het gebruik van chemische wapens niet te veroordelen'', zei Ayrault op de vraag of hij op de stem van Rusland rekent. Ook aan de steun van China, dat vaak partij trekt voor Syrië en sowieso zelden voelt voor bemoeienis met wat Peking binnenlandse aangelegenheden noemt, twijfelt Ayrault kennelijk niet.

Onderzoekers van de VN en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) wezen woensdag de regering in Damascus aan als schuldige aan minstens twee gifgasaanvallen op rebellen. De onderzoekscommissie was aangesteld door de Veiligheidsraad. Die moet zich nu buigen over het bestraffen van de daders. Omdat Rusland en de Verenigde Staten respectievelijk de Syrische regering en de rebellen steunen, lijkt overeenstemming in de raad echter ver weg.

Alleen al het bezit van chemische wapens is erg belastend voor de Syrische regering. Damascus beloofde in 2013, om een Amerikaanse interventie af te wenden, al haar chemische wapentuig af te staan aan de OPCW. De Veiligheidsraad sprak destijds af dat er sancties of zelfs militair ingrijpen zouden volgen als Syrië niet zou blijven meewerken.