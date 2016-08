Bergers Amatrice vinden nog drie lijken

ANP Bergers Amatrice vinden nog drie lijken

AMATRICE - Italiaanse bergingswerkers hebben nog eens drie lichamen gevonden onder het puin in het verwoeste dorp Amatrice. Tot dusver waren 290 doden geteld, slachtoffers van de aardbeving van woensdag.

Door ANP - 28-8-2016, 20:23 (Update 28-8-2016, 20:23)

Een tiental mensen uit Amatrice zijn nog spoorloos, schatten inwoners. Drie van hen bleken zondag nog bedolven te liggen onder het puin van Hotel Roma, in het centrum van het heuveldorp. Het hotel was helemaal volgeboekt omdat er in de buurt een drukbezocht culinair festival werd gehouden. De brandweer verwijdert brokken muur zodat hulpverleners de drie lijken kunnen uitgraven.

Het reddingswerk in het grootste deel van het rampgebied was vrijdag al gestaakt, maar in Amatrice zoeken ze nog door.

Midden-Italië werd zondag opnieuw getroffen door een krachtige naschok.