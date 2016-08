Ruzie over uitvaart aardbevingsslachtoffers

ROME - In Italië is ruzie uitgebroken over een rouwdienst voor slachtoffers van de aardbeving van vorige week.

De in Amatrice geplande dienst werd maandag verplaatst naar de provinciehoofdstad Rieti, maar na felle protesten van de burgemeester en nabestaanden toch weer naar Amatrice verlegd.

,,Dat is goed zo'', liet premier Matteo Renzi, die de dienst dinsdag samen met president Sergio Mattarella bijwoont, weten via Twitter.

De bijna tachtig kisten worden nu weer van Rieti naar Amatrice overgebracht, meldde het Italiaanse persbureau Ansa.

Zeker 229 van de 290 doden kwamen uit Amatrice. De dienst wordt mogelijk gehouden in de openlucht; het grootste deel van het stadje ligt in puin, waaronder de kerk. Afgelopen zaterdag was er al een staatsbegrafenis voor een deel van de slachtoffers in Ascoli Piceno.