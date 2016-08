Woordvoerder IS gedood in Aleppo

ALEPPO - De belangrijkste woordvoerder van Islamitische Staat (IS), Abu Mohamed al-Adnani, is omgekomen in het noorden van Syrië. Dat heeft het het aan IS gelieerde persbureau Amaq dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 30-8-2016, 20:24 (Update 30-8-2016, 20:24)

Al-Adnani kwam om het leven in Aleppo terwijl hij bezig was met tactisch werk. Hoe hij de dood vond, is niet bekend.

Begin dit jaar raakte hij zwaargewond door een luchtaanval in het westen van Irak. Hij was volgens het Amerikaanse leger bijna doodgebloed, maar kon door medestanders net op tijd naar de door IS bezette stad Mosul worden gebracht.