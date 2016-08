Obama praat met Poetin over Syrië

ANP Obama praat met Poetin over Syrië

MOSKOU - De Amerikaanse president Barack Obama spreekt volgende maand in China zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. De twee zullen in de marge van de G20-top in Hangzhou praten over de situatie in Syrië, liet het Kremlin woensdag weten.

Door ANP - 31-8-2016, 13:20 (Update 31-8-2016, 13:20)

Volgens een woordvoerder zal er ,,hoe dan ook'' een uitwisseling zijn tussen de twee staatshoofden van hun ideeën over de voortdurende burgeroorlog in het Arabische land. De G20-top is op 4 en 5 september.