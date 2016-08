Voorzitter EU-parlement op bezoek bij Erdogan

BRUSSEL - De voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, gaat donderdag op officieel bezoek bij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De Duitse sociaal-democraat wil ,,de politieke dialoog weer op het juiste spoor zetten” en ,,alle relevante onderwerpen, van veiligheid tot de vluchtelingencrisis, openlijk bespreken.”

Door ANP - 31-8-2016, 16:19 (Update 31-8-2016, 16:19)

Erdogan ontvangt Schulz donderdagmiddag op zijn paleis in Ankara. Daarvoor spreekt Schulz onder anderen met premier Binali Yildirim en parlementsvoorzitter Ismail Kahraman, erna de minister van Buitenlandse Zaken, Mevut Cavusoglu.

Schulz zei woensdag in Brussel dat zijn bezoek ook een ,,eerbetoon is aan alle Turkse burgers die zo moedig de straat op zijn gegaan om democratie in het land te verdedigen.” Hij wijst erop dat Turkije kandidaat EU-land en een strategische partner is. ,,We moeten praten om de uitdagingen die ons confronteren productief aan te pakken."