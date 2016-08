Twee agenten neergeschoten in Kopenhagen

KOPENHAGEN - Bij een schietpartij in de wijk Christiania in Kopenhagen zijn woensdagnacht twee agenten en een burger gewond geraakt. De schoten vielen rond middernacht bij een routinecontrole in de zelfverklaarde vrijstad, zo meldt de Deense politie op Twitter.

Door ANP - 1-9-2016, 2:20 (Update 1-9-2016, 2:20)

Eén agent werd geraakt in het hoofd, de andere agent in het been. De burger werd in het dijbeen geraakt. De politie is massaal op de been en houdt een klopjacht op de dader. Alle burgers van Kopenhagen moeten binnen blijven.

Christiania is een vrijstaat die in de jaren zeventig ontstaan is. Wie de wijk binnenwandelt ziet borden ,,Je verlaat nu de Europese Unie''. Er wonen krakers, hippies, anarchisten, kunstenaars en andere mensen die zich weigerden te conformeren aan de huidige maatschappij. Binnen Christiania gelden eigen wetten en regels. Zo wordt er veel drugs gebruikt. Af en toe valt de politie Christiania binnen om softdrugs te verwijderen.