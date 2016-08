Vader Alan: het sterven gaat verder

BERLIJN - De foto's van het verdronken driejarige vluchtelingetje Alan op een Turks strand veroorzaakte vorig jaar afschuw alom. Zijn vader Abdullah Kurdi zegt donderdag in het Duits blad Bild dat er sindsdien niet veel veranderd is voor de vluchtelingen.

Door ANP - 1-9-2016, 13:40 (Update 1-9-2016, 13:40)

,,De politici zeiden na de dood van mijn familie: dit nooit meer. Allemaal wilden zij kennelijk iets doen vanwege de foto die hen zo geraakt had. Maar wat gebeurt er nu? Het sterven gaat verder en niemand doet wat,'' aldus Kurdi.

De Syriër verloor zijn vrouw en beide zonen toen hij begin september met zijn gezin over zee uit zijn vaderland vluchtte. Inmiddels woont hij in Erbil in Irak. ,,Ik kan die beelden, die me herinneren aan onze horror, nauwelijks aanzien. Hoe is het mogelijk dat die drama's steeds weer plaatsvinden?''