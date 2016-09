EU-commissie dient Neelie Kroes van repliek

BRUSSEL - De Europese Commissie heeft vrijdag haar oud-lid Neelie Kroes op de vingers getikt. Zij uitte deze week kritiek op de aanpak van belastingontwijking in de EU door de huidige commissaris voor mededinging, Margrethe Vestager. ,,We begrijpen dat het soms een uitdaging kan zijn om de rol van voormalig commissaris te verzoenen met de verleiding om publiekelijk de opvattingen weer te geven van hen in Silicon Valley of elders, die het oneens zijn met de besluiten van de Europese Commissie”, aldus de woordvoerder.

Vestager sommeerde de Ierse fiscus dinsdag om 13 miljard euro aan achterstallige belasting bij de Amerikaanse technologiegigant Apple terug te vorderen. Apple's Europese hoofdkantoor zit in Cork. Volgens de commissie zijn de belastingdeals van Ierland met Apple tegen de EU-regels.

Kroes, die zelf van 2004 tot 2009 de portefeuille Mededinging beheerde, uitte haar kritiek in een opiniestuk in de Britse krant The Guardian. Zij werkt tegenwoordig onder meer voor internetbedrijf Uber.