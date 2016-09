'Hermine' houdt aardig huis in Florida

ANP 'Hermine' houdt aardig huis in Florida

MIAMI - 'Hermine', die vrijdag als orkaan van de categorie 1 in Florida aan land kwam en daarna afzwakte tot tropische storm, heeft toch behoorlijk huisgehouden in de Amerikaanse staat. Overal staan straten onder water of liggen vol met rommel en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Volgens de burgemeester van Tallahassee heeft de halve stad, ofwel zo'n 100.000 inwoners, geen elektriciteit. Het kan nog verscheidene dagen duren voordat de problemen zijn opgelost.

Door ANP - 2-9-2016, 17:25 (Update 2-9-2016, 17:25)

Hoewel de gevreesde catastrofe uitbleef, is het gevaar nog niet geweken. Weerdeskundigen voorspellen voor het lange weekeinde - maandag is het 'Labor Day' en wordt het einde van de zomer gevierd - nog grote hoeveelheden regen, harde wind, hoge golven en overstromingen. Gouverneur Rick Scott had al in 51 van de 67 districten van Florida de noodtoestand afgekondigd.