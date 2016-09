Tasjkent zaait verwarring over Karimovs dood

TASJKENT/MOSKOU - De Oezbeekse president Islam Karimov (78) is overleden volgens diplomaten en de Turkse regering, die het zou kunnen weten, maar de leiding in Tasjkent zwijgt als het graf. Tasjkent leek laat op vrijdag met een officiële mededeling te bevestigen dat Karimov was gestorven als gevolg van een beroerte. Maar even later verkondigde de persdienst van de Oezbeekse regering dat ze geen bericht hadden verspreid waarmee de dood van de president werd bevestigd.

Door ANP - 2-9-2016, 18:28 (Update 2-9-2016, 18:28)

Diplomatieke bronnen berichtten eerder op de dag al dat Karimov dood was en Turkije had de etnisch verwante Oezbeken al gecondoleerd. Ook Georgië heeft Tasjkent gecondoleerd. De autoriteiten in Tasjkent meldden slechts dat Karimovs gezondheid achteruitging.

Tal van regionale internetmedia berichtten in de loop van de dag over voorbereidingen in Samarkand, 250 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Tasjkent, voor de begrafenis van Karimov. Hij komt uit die stad en wordt er naar verluidt zaterdag in een familiegraf bijgezet.

Meest meedogenloze en paranoïde

Karimov regeerde Oezbekistan al sinds de voormalige Sovjetrepubliek in 1991 onafhankelijk werd. In de vijf Centraal-Aziatische Sovjetrepublieken in de regio kwamen in die jaren over het algemeen brute alleenheersers aan de macht. Karimov was volgens waarnemers de meest meedogenloze en paranoïde heerser onder hen. Mensenrechtenorganisaties beschreven de martelingen en dood van opposanten als ,,afgrijselijk''.

Het is mogelijk dat de officieel nog onbevestigde dood van Karimov een machtsstrijd ontketent tussen verscheidene clans. De clan van de familie Karimov zou eerst aan de macht blijven met de oudste dochter, Goenara Karimova aan het hoofd. Maar zij is in 2014 op een zijspoor gezet na een schandaal te hebben veroorzaakt. Onder de figuren die het corrupte stelsel van Karimov zouden helpen handhaven, zijn volgens waarnemers zijn jongere dochter Lola, premier Sjavkat Mirzijojev en geheimedienstchef Rostam Inojatov.