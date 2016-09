EU-landen willen nauwere defensiesamenwerking

BRATISLAVA - Op het gebied van Europese defensiesamenwerking kunnen op korte termijn echte stappen worden gezet. De ministers van Buitenlandse Zaken van alle 28 EU-landen reageerden vrijdag in Bratislava positief op voorstellen, zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini.

Door ANP - 2-9-2016, 19:54 (Update 2-9-2016, 19:54)

Een Europees leger gaat er niet snel komen, maar er zijn volop politieke kansen om de samenwerking te verstevigen, betoogde de Italiaanse. Als voorbeeld gaf zij robuustere Europese gevechtstroepen en substantiële (niet-militaire) steun bij lokale verkiezingen in Oekraïne.

Mogherini presenteerde haar strategie voor een veiliger en sterker Europa eind juni en toonde zich verheugd over de politieke steun van de lidstaten. Over een week volgt een zogenoemde roadmap, die eind dit jaar moet zijn uitgewerkt in concrete voorstellen. Minister Bert Koenders had aangedrongen op snelle afspraken over het tijdschema.

Hoe ambitieus de uitwerking wordt, is een zaak voor de regeringsleiders. Mogeherini hoopt dat zij zich hier over twee weken over buigen, ook in de Slowaakse hoofdstad.