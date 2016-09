Ankara blij met stellingname Duitse regering

BERLIJN - De Turkse ambassade in Berlijn is blij met de verklaring van de Duitse regering over een resolutie van de Bondsdag met betrekking tot de geschiedenis van Turkije. Berlijn heeft vrijdag beklemtoond, dat de resolutie niet bindend is. De goedkeuring uit Ankara betekent volgens meldingen zaterdag van Duitse media dat parlementariërs hun plan om Duitse militairen op een militaire basis in het Turkse Incirlik te bezoeken, eindelijk kunnen realiseren. Een lid van de SPD-fractie zei dat ze 4 oktober naar Turkije gaan.

De Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer, heeft zich in juni tot woede van Turkije in grote meerderheid uitgesproken voor de erkenning van de volkerenmoord honderd jaar geleden op de Armeense minderheid in het Ottomaanse Rijk. Het huidige Turkije vormde de spil van het rijk. Turkije heeft zich altijd fel gekeerd tegen de stelling dat de Armeniërs er systematisch zijn uitgemoord.