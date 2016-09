Weer Turkse inval in Syrië

AL-RAI - Turkse troepen hebben zich zaterdag opnieuw met de burgeroorlog in Syrië bemoeid. Tanks trokken ten zuiden van de stad Gaziantep de Syrische grens over naar het plaatsje al-Rai. Volgens meldingen van Turkse media is de aanval gericht op de soennitische extremisten van Islamitische Staat. Het Syrische grensplaatsje al-Rai ligt ruim 150 kilometer ten noordwesten van de stad Raqqa, het Syrische hoofdkwartier van IS.

3-9-2016

Turkije heeft sinds eind augustus vaker troepen de grens over gestuurd, ook om Koerdische milities in Syrië dwars te zitten. Ankara eist bijvoorbeeld dat die zich in het grensgebied met Turkije van de westelijke oever van de rivier de Eufraat terugtrekken naar de oostelijke oever.