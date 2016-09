EU wil gelijke aanpak Turkse ruzies in Europa

BRATISLAVA - Europese landen gaan bekijken hoe ze eensgezind kunnen omgaan met de spanningen in Europa als gevolg van de mislukte staatsgreep in Turkije. Hoewel de conflicten binnen de Turkse gemeenschap van land tot land verschillen, is een gecoördineerde aanpak verstandig.

Door ANP - 3-9-2016, 14:46 (Update 3-9-2016, 14:46)

Dat was een van de uitkomsten van het overleg dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken hadden in Bratislava, mede op voorspraak van minister Bert Koenders. De bewindslieden probeerden in de Slowaakse hoofdstad de moeizame betrekkingen met Turkije te verbeteren.

,,Het is van belang dat de harmonie blijft en geen sfeer van intimidatie wordt gecreëerd’’, zei Koenders zaterdag over het exporteren van Turkse problemen naar Europese landen. ,,We willen geen intimidatie en stigmatisering in onze samenlevingen, en verwachten ook van Turkije een actieve bijdrage.''