Vijf Turkse soldaten gedood bij aanval PKK

DIYARBAKIR - Bij gevechten met strijders van de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK zijn zaterdag vijf Turkse militairen gedood en zes gewond geraakt. De gevechten vonden plaats in de provincie Hakkari in het zuidoosten van Turkije. De soldaten bewaakten tijdens een operatie tegen PKK-strijders een weg in het district Semdinli toen ze werden aangevallen, zo lieten veiligheidsdiensten weten.

Door ANP - 3-9-2016, 17:05 (Update 3-9-2016, 17:05)

Turkse veiligheidsdiensten meldden in de nacht van vrijdag op zaterdag ook al acht doden aan Turkse kant en elf aan Koerdische kant in de provincie Van, dicht bij de grens met Iran. De gevechten tussen de Turkse leger en de PKK zijn opgelaaid sinds de schending van het staakt-het-vuren in juli 2015.