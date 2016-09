Trump op bezoek in zwarte kerk

DETROIT - De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump heeft zaterdag een bezoek gebracht aan een voornamelijk door zwarten bezochte kerk in de stad Detroit. Hij wendde zich voor het eerst in zijn campagne rechtstreeks tot de Afro-Amerikanen.

Door ANP - 3-9-2016, 20:56 (Update 3-9-2016, 20:56)

In een toespraak tot de gemeente van de kerk Great Faith Ministries verklaarde de Republikein dat de Afro-Amerikaanse kerk al eeuwen ,,het geweten'' vormt van de VS. ,,De Afro-Amerikaanse geloofsgemeenschap is een van de grootste cadeaus die God Amerika en zijn bevolking heeft gegeven'', zei hij. Hij sprak ruim tien minuten en maakte ook een selfie met een van de kerkgangers.

Buiten de kerk protesteerden tegenstanders van Trump. ,,Geen gerechtigheid, geen vrede'', scandeerden zij.