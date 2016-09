AfD derde partij van Duitsland

BERLIJN - Als heel Duitsland zondag naar de stembus zou gaan, werd de populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) de derde partij van het land. De beweging is de Groenen voorbijgegaan. Christendemocraten (CDU/CSU) en sociaaldemocraten (SPD) blijven de grootsten.

Door ANP - 4-9-2016, 2:27 (Update 4-9-2016, 2:27)

De enquête staat in de zondagskrant Bild am Sonntag. CDU en zusterpartij CSU krijgen samen 34 procent van de stemmen. De SPD heeft 23 procent van de Duitsers achter zich. AfD is geklommen naar 12 procent, de Groenen staan op 11 procent.

De deelstaat Mecklenburg-Vorpommern kiest zondag een nieuw parlement. De AfD doet voor het eerst mee en stevent af op een bijzonder goede uitslag.