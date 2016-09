Tienduizenden eren Mexicaanse zanger Gabriel

CIUDAD JUAREZ - Circa 50.000 mensen hebben in de Noord-Mexicaanse stad Ciudad Juárez afscheid genomen van een van de populairste artiesten van het land, Juan Gabriel. De zanger en componist overleed afgelopen zondag in Californië als gevolg van een hartaanval. Hij is 66 jaar geworden.

Door ANP - 4-9-2016, 9:07 (Update 4-9-2016, 9:41)

De as van Gabriel is zaterdag in zijn geboorteplaats, Ciudad Juárez, met een stoet auto's aangekomen. Duizenden mensen stonden langs de kant van de weg. Een menigte legde bloemen bij zijn huis in de stad en veel van Gabriels liederen klonken in de straten. De familie van Gabriel houdt in besloten kring een herdenkingsdienst. In Ciudad Juárez wordt vervolgens muziek van Gabriel uitgevoerd voordat de as van de Latijns-Amerikaanse superster naar Mexico-Stad wordt overgebracht. Daar is maandag een door de regering georganiseerd eerbetoon.

Mexicaanse president Enrique Peña Nieto noemde Gabriel ,,een stem en een talent die Mexico hebben belichaamd''. Mexicaanse media herdenken de populaire zanger en componist al een week uitvoerig. Sommige noemen hem ,,de Mexicaanse Michael Jackson''. Gabriel wordt maandag in de hoofdstad geëerd in het Paleis van Schone Kunsten, waar de zanger sinds 1990 concerten heeft gegeven. Zijn as keert daarna terug naar Ciudad Juárez en wordt er bijgezet in zijn woning die als museum zal dienen.

Gabriel was de artiestennaam van Alberto Aguilera Valadez. Bij zijn flamboyante optredens liet hij zich graag bijstaan door Mexicaanse mariachi-orkesten en veel dansers. Een show van Gabriel kon zo wel vijf uur duren. De liefdesliederen van Gabriel zoals Amor eterno (Eeuwige liefde) en Hasta que te conocí (Tot ik je leerde kennen), werden in heel Amerika bekend.