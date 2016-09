Paus verklaart Moeder Teresa heilig

VATICAANSTAD - Paus Franciscus heeft zondag tijdens een feestelijke kerkdienst in het Vaticaan Moeder Teresa heilig verklaard. Honderdduizenden mensen zijn volgens Italiaanse media naar Vaticaanstad gekomen om de plechtige heiligverklaring bij te wonen, velen op het Sint-Pietersplein. Moeder Teresa (1910-1997) geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu, werd de engel van de armen of van de sloppenwijken genoemd.

Sint-Teresa van Calcutta werkte in de armste buurten van het Indiase Calcutta, in het Bengaals Kolkata geheten. Ze kreeg voor haar werk en naastenliefde in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede. De orde die ze stichtte voor het werk onder de armen heet Zusters van Naastenliefde.