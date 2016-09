Onderonsje Obama en Poetin in China

HANGZHOU - De Amerikaanse en Russische presidenten, Barack Obama en Vladimir Poetin, spreken elkaar in de marge van de economische topconferentie van de G20 in het Chinese Hangzhou. Dit vernam het Russische persbureau Tass zondag van een woordvoerder van het Kremlin.

Door ANP - 4-9-2016, 13:34 (Update 4-9-2016, 13:34)

De ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen, John Kerry (VS) en Sergej Lavrov (Rusland), spraken elkaar zondag twee uur lang over onder meer de burgeroorlog in Syrië. Dat heeft voor zover bekend niets concreets opgeleverd. De twee overleggen maandag opnieuw over de kwestie.

De G20 is een economisch overlegorgaan van negentien economisch sterke landen en de EU. De top van zondag tot en met maandag is de eerste G20-top in China.