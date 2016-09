Merkel optimistisch over visumakkoord Turkije

HANGZHOU - De Duitse bondskanselier Angela Merkel is optimistisch dat de Europese Unie en Turkije alsnog de meningsverschillen kunnen overbruggen over het visumvrij reizen voor Turkse burgers. Toch laat een overeenkomst vermoedelijk nog enkele weken op zich wachten, zei Merkel op de G20-top in China.

Door ANP - 4-9-2016, 14:49 (Update 4-9-2016, 14:49)

Europa heeft Turkije visumvrij reizen in het vooruitzicht gesteld in het kader van het vluchtelingenakkoord met Ankara, maar eist wel dat het land antiterreurwetten aanpast. De Turkse regering voelt daar weinig voor en dreigde eerder het akkoord op te zeggen als de EU niet over de brug komt met de beloofde visumvrijstelling.

Merkel sloeg evenwel een optimistische toon aan na een ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Hangzhou. De bondskanselier hoopt binnen ,,enkele dagen'' goed nieuws te hebben over een ander conflict: Turkije weigerde eerder Duitse parlementariërs toe te laten tot luchtmachtbasis Incirlik, waar 250 Duitse militairen werken.